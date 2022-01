Berlitz izziv: podarjamo jezikovni tečaj Sodelujte v nagradnem kvizu, odgovorite na vprašanja in se pridružite Berlitz izzivu. Nagrada: samostojni 40-urni tečaj tujega jezika za eno stopnjo v vrednosti 1.484,13 evra z DDV ALI

unovčenje popusta v vrednosti 1.484,13 evra z DDV, in sicer pri prijavi na celoletno učenje za štiri jezikovne stopnje znanja jezika, ki zajema 160 učnih ur pouka. (Popust je mogoče unovčiti v primeru prijave do 30. 1. 2022.) Žrebanje bo 23. 1. 2022.

Kako do čim boljšega znanja tujega jezika?

Jezikovna šola Berlitz že več kot 140 let izvaja jezikovne tečaje in kulturno usposabljanje. Ključ do napredka je v razumevanju jezika. Berlitzeva metoda®, ki jo je izumil Maximilian Berlitz, je prva znana metoda poučevanja s potopitvijo v tuji jezik in je povzročila prenovitev tradicionalnih načinov učenja jezikov. Učitelji so naravni govorci, ki vas učijo in nagovarjajo izključno v ciljnem jeziku, s ciljno usmerjenostjo na realne situacije in izvajanjem vaj, da naučeno uporabite v praksi.

Moč kulturnega razumevanja

Razumeti jezik pomeni tudi razumeti kulturo. Učenje jezikov pri Berlitzu vključuje tudi kulturno usposabljanje, da lahko naučeno uporabljate v pravem kontekstu.

Na ta način se lahko izognete neprijetnim scenarijem, do katerih lahko pogosto pride med različnimi kulturami, npr. na poslovnih sestankih ali v družabnih položajih.

Vaš urnik, vaš način

Učenje jezika vzame čas, zato je ključnega pomena, da najdete način učenja, ki najbolj ustreza vašemu urniku in ciljem. Pri Berlitzu so vam na voljo online tečaji, s katerimi se lahko učite kadarkoli in kjerkoli, učne ure pa potekajo v realnem času, s spletnimi možnostmi za samostojno učenje lahko vadite tudi sami.

Če vam je bliže osebno učenje, pa lahko obiščete enega od Berlitzevih jezikovnih centrov in se učite ena na ena ali v skupini z učitelji, naravnimi govorci. Lahko pa tudi kombinirate spletno učenje z učenjem v živo in tako sproti rešujete zagate ter sami utrjujete znanje.

Na voljo vam je širok nabor jezikov. Sprejmite izziv in razširite svoja jezikovna obzorja. Odločite se za celoletni individualni jezikovni tečaj s kar 30-odstotnim popustom, ki velja za vpise do 30. januarja 2022!