Kuharski talent Rok Smonkar iz Josipdola je dobitnik štipendije Coca-Cole HBC

Štipendije programa Raise the Bar Coca-Cola HBC Adria podeljuje talentom s področja gostinstva. Namenjene so tistim, ki nenehno iščejo priložnost za izpopolnjevanje ter tako prispevajo k razvoju celotnega gostinskega in turističnega sektorja. Med letošnjimi štirimi izbranci je prvič tudi Slovenec – mladi kulinarični virtuoz Rok Smonkar iz Josipdola. Štipendija mu bo omogočila nadgrajevanje kulinaričnih veščin na eni najbolj priznanih svetovnih kuharskih šol.

Med letošnjimi dobitnik štipendije Raise the Bar je prvič tudi Slovenec.

Konec lanskega leta je Coca-Cola HBC Adria objavila razpis za podeljevanje štipendij v okviru lastnega programa Raise the Bar. Kandidati, tudi iz Slovenije, so se na razpis lahko prijavili do konca januarja letos. Med prijavitelji je bil tudi Rok Smonkar, ki je bil po prvem krogu izbora povabljen na tehnični preizkus pred žirijo. Ob tej priložnosti je pokazal prepričljiv nastop v kuhinji in obvladovanje metodologije dela.

Raise the Bar je stičišče ambicioznih strokovnjakov

Člani žirije, ki je izbirala štipendiste programa Raise the Bar, so bili: kuharski mojstri Igor Gudac, Marko Gajski, Bruno Vokal, Tomaž Kavčič in Nihad Mameledžija ter najboljši hrvaški sommelier in solastnik restavracije Noel Ivan Jug. Žirija je izbrala štiri štipendiste. Poleg Roka so štipendije prejeli še Marija Prša, Monika Gubić in Ante Kapović. Podelitev štipendij talentiranim izbrancem je potekala v Zagrebu v torek, 5. aprila, ob predstavitvi gastronomskega vodnika Gault & Millau 2022 za Hrvaško.

Rok Smonkar je pred žirijo pokazal prepričljiv nastop.

V več kot treh letih smo v okviru programa Raise the Bar podelili deset štipendij kuharjem in slaščičarjem. Poleg tega je akademijo Raise the Bar, ki smo jo razvili v sodelovanju z European Bartender School, končalo 33 natakarjev, baristov in barmanov. Tako akademija kot fundacija, prek katere štipendiramo gastronomske talente, ter tudi sodelovanje z gostinskimi srednjimi šolami nam omogočajo, da pod okriljem programa Raise the Bar združujemo nadarjene in ambiciozne strokovnjake ter z njimi delimo dodatna znanja, da bi skupaj izboljšali gostinsko ponudbo in konkurenčnost sektorja," je povedala Ruža Tomić Fontana, generalna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Slovenijo.

In kdo je novi štipendist Rok Smonkar?

Coca-Cola HBC talentom omogoča nadgrajevanje veščin na priznanih kuharskih šolah.

Rok je trenutno desna roka priznanega kuharskega mojstra Luke Jezerška v Jezeršek gostinstvu. Čeprav je star komaj 22 let, je pridobil dragocene izkušnje v restavracijah po Sloveniji, Avstriji in Švici. Med drugim se je kalil v znanih restavracijah, kot so mariborska restavracija Mak, Grand Hotel des Bains Kempinski v Sankt Moritzu in Steirereck na Dunaju. Štipendija programa Raise the Bar mu bo omogočila nadaljevanje izobraževanja na izbrani kuharski šoli. Kateri? To pa je vprašanje, na katero Rok še išče odgovor.

Več informacij o projektu Raise the Bar najdete na spletnem mestu: https://raisethebar.hr/en/.

