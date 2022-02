Kaj pri izbiri študija priporočajo mladi zaposleni?

Oglasno sporočilo

Številna delovna mesta, ki so pred časom veljala za varna, nezamenljiva in ugledna, postajajo avtomatizirana. Demografske spremembe, (kibernetska) varnost, ogrožanje socialnih pravic, svetovne težave preskrbe s hrano in cepivi potrebujejo kadre, ki poglobljeno razumejo delovanje družbe. Spremenjene razmere ustvarjajo nove poklice tudi na področjih interneta, velikih baz podatkov, umetne inteligence in upravljanja s človeškimi viri.

Svetovna zdravstvena kriza in okoljski problemi kažejo kako nebogljene so posamezne vede, če delujejo same zase. Družboslovje je povezovalec pristopov, idej in rešitev za izzive, ki so v svoji naravi vsi družbeni, jih osmišljuje in na tej osnovi ponuja rešitve. Svet potrebuje voditelje, ki so se sposobni z njimi spopasti. A za ustvarjanje boljšega sveta moramo družbo najprej razumeti. "Da je to mogoče in nujno, potrjujejo naši diplomanti in diplomantke. Iz dobrih študijskih temeljev so razvili kariere, zaradi katerih živijo polno ter prispevajo k razvoju in blaginji naše družbe." pravi prof. dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (UL FDV).

Politologija - Javne politike in uprava

Zakaj je družboslovje pomembno?

Naša naloga je graditi boljši jutri za našo širšo družbo. Smo ustvarjalci nacionalnih sprememb – povezovalci in katalizatorji.

Sociologija - Kadrovski menedžment

Vsi smo v prepletenih odnosih, vplivamo drug na drugega, žanjemo rezultate svojega dela, sodelujemo z drugimi in seveda želimo plačilo. Potrebujemo varnost, vedno pogosteje pa več dinamike in prostora za iniciativo in profesionalno rast. Razumevanje delovanja posamezne organizacije nikoli ni enostavno. Odločilno je, da poznaš pričakovanja svojega odjemalca, direktorja, vodje, podjetja, iskalca zaposlitve, in da nenehno iščeš rešitve problemov.

Politologija - Študije politike in države

Zakaj je družboslovje pomembno?

Pomembno je, da lahko še pravi čas izstopimo iz kolesij, ki nas peljejo v prepad. Ali pa, da že storjene napake in stranpoti ozavestimo in spišemo prihodnost, ki bo lepša in bolj solidarna. Korak za korakom.

Program Mednarodni odnosi

Kako je FDV prispeval k uspehu na vaši karierni poti?

Oseba ne uspe, ker je obiskovala fakulteto. Oseba uspe, ker je fakulteto in celotno študijsko obdobje rasti izkoristila.

Obstajajo kakšni triki, kako izboljšati možnost zaposlitve?

Ne vem, če tak trik obstaja. Dejstvo pa je, da je najpomembnejša lastnost vsakega posameznika proaktivnost. Iz nič ni nič. Diplomati zatajijo, če ne storijo ničesar. Gospodarstveniki propadejo, kadar se ne odzovejo na spremembe v svetu. Družbena gibanja zamrejo, ko nehajo iskati načine za spreminjanje sveta. Najpomembnejši so energija, čas in delo, ki jih vložimo v stvari. Vsi iščemo in z veseljem zaposlujemo tiste, na katere se lahko zanesemo, tiste, ki ob zanimivem delu zaživijo in si sami ustvarjajo lastne priložnosti ter s tem tudi delodajalcem pomagajo rasti. Proaktivnost je vedno nagrajena, tako mora biti.

Zakaj je družboslovje pomembno?

Če razumemo družbene sisteme, lahko v družbi tudi sami uspešno in koristno delujemo ter jo spreminjamo. Da bi lahko napovedali, kam vse lahko človek usmerja svoje delovanje, je potrebno študirati družboslovje. Hkrati pa pri tem malce bolj raziščemo tudi same sebe ter s tem postanemo bolj razumevajoči do sebe in do drugih. To je koristno za družbo, najbolj pa za nas same.

Program Kulturne študije

Kako se spominjate svojega časa na FDV?

Študija na FDV-ju se spominjam s prijetno nostalgijo in hrepenenjem po času, ko sem lahko v sproščenem vzdušju in prost drugih obveznosti osvajal nova znanja. Spoznal sem veliko ljudi, profesorjev in študentov, s katerimi sem še vedno v stiku in z njimi plodno sodelujem. Ne gre torej samo za znanje, temveč tudi za družabnost in za svobodno odkrivanje novih reči in idej. Če bi lahko še enkrat izbiral, kje bi študiral, bi spet izbral FDV.Zakaj je družboslovje pomembno?

Zdrava kmečka pamet za razumevanje družbe ne zadošča več: družbeni mehanizmi so vse bolj zapleteni, družbene spremembe pa vse bolj dinamične, zato potrebujemo strokovnjake, ki znajo družbeno resničnost pravilno zaznavati, osmišljati, razlagati in tudi spreminjati. V tem smislu je družboslovje kot arhitektura: nekoč smo živeli v jamah, potem smo se naučili graditi lastna skromna domovanja, danes pa znamo projektirati neverjetno zahtevne gradbene projekte, ki jih ne bi bilo, če bi ostali na prvotni ravni in ne bi razmišljali, kako svet bolje organizirati. Tehničnega znanja imamo dovolj, da potešimo potrebe vseh članov družbe, medtem ko na družbenem področju razvojno zaostajamo, kar bi veljalo izboljšati. S tega vidika je družboslovje tisto, ki iz jamske družbe, skupnosti barbarskih trogloditov, dela družbo nebotičnikov: sodobno, napredno, odprto, raznoliko in inkluzivno družbo.

Študijski program Sociologija

Kakšni so trenutni trendi v vaši stroki?

Pred našimi očmi poteka neke vrste paradigmatski obrat od neoliberalizma k nečemu novemu. Neoliberalizem človeka razume kot individualizirano in atomizirano bitje, zato v tem kontekstu ne čudi, da je prevladovala psihologija. Družbena gibanja, kot so #JazTudi, #BLM v tujini, pandemija, vedno glasnejši protesti proti družbeni neenakosti so to atomistično paradigmo dodobra izzvali.

Zakaj je družboslovje pomembno?

Družboslovje ima v današnjem svetu edinstveno pozicijo. Je branik pred blokado etike, saj v ospredje postavlja človeka (in ne profita). Na nas je, da sledimo pravim vrednotam, prepoznamo nevarnosti in pravilno ukrepamo, da snujemo politike po meri vseh, da branimo demokracijo, jasno izrazimo nestrinjanja in pomagamo šibkejšim ter da se vedno znova trudimo biti dobri ljudje.

Študijski program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kakšne so trenutno smernice v vaši stroki?

Gotovo ne moremo mimo digitalizacije, kar je postalo zelo očitno med korono, ko je preživetje veliko podjetij odvisno od prisotnosti na spletu. Gre za celoten mehanizem, ki omogoča spletno prodajo, komuniciranje s kupci prek spleta, spletno oglaševanje itn. Prisoten je tudi razrast družbenih omrežij. Komuniciranje na vsakem izmed njih ima svoje zakonitosti in kot oglaševalec jih moraš poznati. Ob tem se lahko dotaknem še vplivnežev, ki so zadnje čase vroča roba. A pravzaprav niso nič novega. Gre za t. i. »celebrity endorsement« oz. za uporabo znanih oseb v oglaševanju. To vlogo so včasih opravljali slavni: filmske zvezde, glasbeniki, uspešni športniki. Družbena omrežja so slavo samo demokratizirala, saj ima vsak izmed nas v žepu orodje, s katerim lahko ustvarja in javno objavlja vsebine. Bolj od tega, da te pozna na milijone ljudi, je postala pomembna kakovost vsebine, ki jo ustvarjaš. Trenutno se veliko govori tudi o mikro- in nanovplivnežih z dobro vsebino in z manjšim številom, a visokim deležem vpletenosti sledilcev. Še en trend je pristop »mobile first«, bistvo katerega je, da ustvarimo vsebino, ki bo v osnovi živela na mobilnih napravah, šele nato pa vsebine prilagodimo na druge formate.

Zakaj je družboslovje pomembno?

Cilj oglaševanja oziroma prepričevalnega komuniciranja je spreminjanje razmišljanja in vedenja ljudi, ti pa so vedno vpeti v neki družbeni kontekst. In če želimo spreminjati družbo, jo moramo najprej razumeti. Družboslovje nam daje to širino, saj nam postreže z znanjem o zelo raznolikih dejavnikih, ki vplivajo na ustroj družbe. Bolje kot jih razumemo, lažje načrtujemo komunikacijske aktivnosti in dosegamo želene rezultate.

Študijski program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Kakšni so trenutni trendi v vaši stroki?

Digitalizacija medijev in celotne družbe je postavila komunikacijo z ciljnim občinstvom v nov kontekst - kontekst hitrih informacij. Samo s prilagajanjem komunikacijskega pristopa spreminjajočim se trendom lahko dandanes ohranimo učinkovito komunikacijo. Temeljno pa je tudi spremljanje medijskega prostora in aktualnih informacij na svojem področju. Globalni izziv je trenutno infodemija in boj s poplavo dezinformacij na spletu, pri čemer je učinkovito podajanje kredibilnih informacij še toliko večji izziv. V kolikor se družbenim omrežjem do sedaj (še) ni pripisalo dovolj velikega pomena pri vplivu na uporabnikovo mišljenje, je doba epidemije postavila to dejstvo za neizpodbitno.

Študijski program Družboslovna informatika

Zakaj je družboslovje pomembno?

Razlogov, zakaj je družboslovje pomembno, je veliko. Eden izmed razlogov, ki si ga v glavi ponavljam vsak dan, je, da s pomočjo družboslovja dajemo številkam neki pomen. Tako številka ni zgolj numeričen prikaz določenega stanja, ampak jo s pomočjo družboslovnega znanja znamo opredeliti, definirati in interpretirati. Družboslovje je na drugi strani pomembno tudi zato, ker si znamo orisati širšo sliko problema, na katerega lahko vpliva več dejavnikov, postaviti tak problem v družboslovno okolje in raziskati vse, kar morebiti vpliva na dejansko stanje. Družboslovje torej je pomembno, saj nam daje širšo sliko o specifični problematiki oz. stanju.

Študijski program Novinarstvo

Zakaj je družboslovje pomembno?Predvsem se mi zdi pomembno izpostaviti, da je za razumevanje sodobnega sveta in življenja na podlagi védenja in izkušenj iz preteklosti družboslovje enako pomembno kot naravoslovje. Moja izkušnja je, da študij na FDV oblikuje ustvarjalne, odprte in svobodno misleče strokovnjake, ki s pridobljenim znanjem o preteklosti in z razumevanjem sedanjosti zmorejo spoštljivo in strpno spreminjati družbo prihodnosti na bolje.

Študijski program Obramboslovje

