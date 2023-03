Je to prihodnost izobraževalnega sistema?

Telemach Slovenija je za dijake Srednje elektro šole in tehniške gimnazije v Šolskem centru Novo mesto izvedel tehnološko-podjetniško tekmovanje Job Lab hekaton , na katerem so se dijaki preizkusili v reševanju tehnološkega izziva – kako vključiti virtualno resničnost v izobraževalni sistem.

Priprava mladih na vstop na trg dela je ključnega pomena za njihovo prihodnost. Mladi se srečujejo z izzivi, ki jih prejšnje generacije niso doživljale, kot so hitre spremembe tehnologije, globalizacija in močna konkurenca. Tudi zato je pomembno, da se mladi že zgodaj začnejo pripravljati na vstop na trg dela.

Za samozavesten vstop na delovni trg

V šolskem letu 2022/23 je Telemach Slovenija začel pilotni projekt Job Lab, katerega cilj je opogumljati mlade za samozavesten vstop na trg delovne sile. Skozi projekt želijo mladim predstaviti trg dela in poklice prihodnosti, ki bodo vse bolj razširjeni prav v času njihove delovne dobe.

A cilj projekta je še veliko globlji. Mladim želijo namreč tudi vliti pogum in samozavest, ki sta še kako pomembna tako pri iskanju zaposlitve kot tudi pri celotni nadaljnji karierni poti. Želijo jim pokazati, da so sami zmožni doseči svoje cilje, če se tega lotijo na pravi način.

V projektu skupaj s Telemachom Slovenija poleg dijakov Srednje elektro in tehniške gimnazije v Šolskem centru Novo mesto sodelujejo še Razvojni center Novo mesto, ki je mladim v pomoč pri tehničnih vprašanjih, pri delavnicah pa se osredotoča na predstavitev področja virtualne resničnosti, in United Cloud, vodilni inovacijski center v regiji, ki dijakom predstavlja razcvet tehnološke industrije in njen vpliv na trg dela, svoje delo ter tehnološke kompetence prihodnosti.

Izmed vseh udeležencev je bil izžreban prejemnik novega telefona. Foto: Telemach

Kako mlade pripraviti za vstop na trg dela?

Prva stvar, ki jo morajo mladi storiti, je, da pridobijo izobrazbo in z njo znanje. Sledi razvijanje veščin. Te veščine so pomembne ne glede na to, katero delovno mesto si bodo izbrali. Lahko gre za komunikacijske, vodstvene, organizacijske in tehnične spretnosti. Pridobijo jih lahko skozi različne seminarje, delavnice in druge izobraževalne programe.

Poleg tega je pomembno, da mladi pridobijo delovne izkušnje, ki jim bodo pomagale pri razumevanju, kaj delodajalci iščejo pri novih zaposlenih, ter jim omogočilo, da se prilagodijo delovnemu okolju.

Pomembno je tudi, da mladi razvijajo svojo mrežo stikov. Mreženje je ključno za pridobivanje novih delovnih priložnosti in izmenjavo informacij o delodajalcih in industriji. Mladi se lahko vključujejo v skupine, združenja in organizacije, ki so povezane s področjem, na katerem bi radi delali.

Delo je pomemben del življenja in mladi se morajo zavedati, da je uspeh na delovnem mestu odvisen od njihovega truda in vztrajnosti. Zato je ključen pozitiven odnos do dela in kariere.

Foto: Shutterstock

Delodajalci iščejo mlade, ki so motivirani, prilagodljivi, inovativni in pripravljeni na učenje. Mladi naj se zavedajo, da se morajo nenehno učiti, da lahko sledijo hitrim spremembam na trgu dela. Zato so vedno, tudi po končani izobrazbi, dobrodošli različni izobraževalni programe, kot so tečaji, delavnice, seminarji in konference.

Priprava mladih na vstop na trg dela je več kot le pridobivanje znanja in izkušenj. Gre tudi za razvijanje pozitivnega odnosa do dela, pripravljenost na učenje ter mreženje. Mladi, ki so pripravljeni na vstop na trg dela, so pripravljeni na uspeh v prihodnosti in so pripravljeni prevzeti izzive, ki jih prinaša sodobni svet dela.

Pilotni projekt Job Lab

Pilotni projekt Job Lab je v letošnjem šolskem letu razdeljen na tri dele: jesenske delavnice, namenjene razvoju kariernih potencialov po koncu šolanja, hekaton in študijski obisk Telemacha.

Kot je povedal dijak Jure: "Na delavnicah sem se učil o delovanju podjetij – kako napredovati, kakšna znanja potrebuješ, kako delujejo ekipe, kakšno vedenje je primerno.«

Foto: Telemach

V prvem delu je tako potekalo kar 13 delavnic, na katerih so spoznavali:

aktualno stanje na trgu dela,

poklice prihodnosti,

veščine, ki so potrebne za opravljanje posameznih poklicev,

teorijo virtualne resničnosti,

ustvarjanje virtualne resničnosti v praksi,

orodja, s katerimi postavljajo cilje in prepoznajo ovire,

načine, kako se predstaviti delodajalcem,

delovanje razvojnega centra United Cloud,

delovanje Razvojnega centra Novo mesto.

"Pogovarjali smo se o življenjskih stvareh. Kako odkrivati, kaj želiš početi. Naučil sem se, da vsak poklic zahteva določene karakteristike in da ni vsak poklic primeren za vsakogar," je o poteku delavnic povedal srednješolec Kevin.

Kako vključiti virtualno resničnost v izobraževalni sistem?

Delavnicam je sledil hekaton, na katerem so mladi poglobili pridobljeno znanje. Novomeški dijaki so se v sklopu Job Lab hekatona preizkusili v reševanju tehnološkega izziva – kako vključiti virtualno resničnost v izobraževalni sistem. Predstavljen razvojni izziv so morali dijaki rešiti v vnaprej določenem času. Dijaki so koncept razvili v dveh popoldnevih.

Člani zmagovalne ekipe s strokovno komisijo. Foto: Telemach

Ekipe so svoje rešitve za vključevanje virtualne resničnosti v izobraževalni sistem predstavile štiričlanski komisiji, ki so jo sestavljali Greta Šter, vodja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi pri Telemachu, Jure Zajc, vodja produktov pri Telemachu, Marko Rudolf, vodja projektov Razvojnega centra Novo mesto, in Rajko Premović iz Šolskega centra Novo mesto. Strokovna komisija je prisluhnila končnim predstavitvam dijakov in zmagovalno ekipo razglasila na podlagi kriterijev naslavljanja problema, identificiranja ciljnih kupcev, strategije vstopa na trg, analize konkurence, koncepta rešitve in razvite stroškovne politike.

Štiričlanska ekipa dijakov JobVision, katere ideja je soglasno prepričala strokovno komisijo, je predstavila koncept vključevanja virtualne resničnosti v karierne centre in kadrovske službe. Ideja, ki mladim omogoča realno spoznavanje poklicev, dopolnjuje cilj Telemachovega družbenoodgovornega projekta Job Lab, ki je omogočiti mladim razvoj polnega kariernega potenciala.

Foto: Telemach

Od hekatona pa do kariernih priložnosti v telekomunikacijah

Novo znanje in izkušnje, ki so jih srednješolci pridobili med sodelovanjem v projektu Job Lab, jim bodo v pomoč pri raziskovanju poklicnih možnosti po koncu šolanja. Še dodaten vpogled v področje tehnološkega razvoja in telekomunikacij bo dijakom predstavljal celodnevni obisk Telemacha, na katerem bodo spoznali karierne priložnosti, ki jih ponujajo telekomunikacije.

Iz prve roke bodo spoznali delovanje telekomunikacij, imeli pa bodo tudi enkratno priložnost za pogovor z našimi tehnološkimi strokovnjaki. Poleg tega si bodo lahko ogledali tudi Telemachov sodoben podatkovni center, ki je največji v Sloveniji.