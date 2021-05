7. Netpro konferenca: Načrtovanje v negotovih časih

Največja poslovna in networking konferenca za mikro, mala in srednja podjetja v Sloveniji

Osrednja tema 7. Netpro konference bo načrtovanje v negotovih časih. V duhu preteklega leta, ki je prineslo številne izzive in spremembe, bomo z gosti konference iskali odgovore na vprašanji, kako naj podjetja v negotovih časih izkoristijo svoje potenciale in kako dosežejo poslovni uspeh.

17. junij 2021

Kje: GH Union, Ljubljana

Cena kotizacije: 100 EUR + DDV (za prijave do 31. maja 2021)



Tudi letos bodo v programu sodelovali priznani strokovnjaki, ki bodo z udeleženci delili številne primere dobrih praks. Med njimi že razkrivamo prve goste konference:



dr. Amadea Dobovišek, direktorica Publi Una dr. Amadea Dobovišek, direktorica Publi Una, d. o. o.

Postaviti kupca na prvo mesto in razmišljati z njegovo glavo!

V obdobju pandemije, ki je zagotovo oslabila svetovno gospodarstvo, je doseganje poslovnega uspeha podjetij postalo težje in bolj zapleteno. Kako v negotovih časih bolje izkoristiti potenciale podjetja in poskrbeti za dobrobit kupcev? Za kakšno vrednost bodo kupci sploh pripravljeni plačati? Koliko odnosa in bližine si želijo? Kako v njihovo korist – ne le v svojo – uporabiti sodobne tehnologije?



Nina Dremelj, predsednica Poslovnih Angelov Nina Dremelj, predsednica Poslovnih Angelov

Vsak lahko podpre dobro zgodbo

Kako mora podjetniški svet še aktivneje delovati in skrbeti za pretok znanja, dobrih in slabih praks, za mentoriranje in konec koncev finančne spodbude? Skupaj smo močnejši kot industrija, kot država in kot družba.

Petra Podlipnik, TSmedia, NLP mojster Petra Podlipnik, TSmedia, jungian coach, NLP mojster

Nova paradigma vodenja v času socialne distance

Ste si kdaj zamišljali, da boste vodili svojo ekipo na daljavo? Si lahko predstavljate, kaj bi si pred dvema letoma mislili o človeku, ki bi to predlagal? Ali se, ko pogledate nazaj v leto 2020, zavedate spremembe sebe in sodelavcev, evolucije vašega vodenja in sodelovanja? Petra Podlipnik bo z udeleženci delila primer dobre prakse, prenove Bizija v koronsko obarvanem letu 2020.

Okrogla miza: Moč skupnosti: grajenje in razvoj

Moderirala jo bo Staša Mlekuž, MBA, članica upravnega odbora Business Intelligence Center, komunikatorka in razvojna vodja skupnosti z mednarodnimi izkušnjami. Sogovornika bosta Jernej Pintar, doktor managementa in družbenih ved, direktor in vodja tehnološke skupnosti Tehnološki Park Ljubljana, ter Marjana Majerič, magistra ekonomskih znanosti, direktorica, GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, članica izvršnega odbora, Slovensko-kitajski poslovni svet.

Organizatorji bomo tudi letos posvetili posebno pozornost skrbi za javno zdravje. Upoštevali bomo vsa priporočila NIJZ in poskrbeli za varnost vseh udeležencev. Zato vse zainteresirane vabimo, da s prijavami pohitite, saj je število udeležencev zaradi upoštevanja ukrepov NIJZ omejeno.