Analfabet ali guru? Preveri svoje znanje.

Žiga in Jure vam bosta povedala, kako ste se odrezali v novem zabavnem kvizu na temo digitalnih plačil. Vemo, rekli boste, da je to povsem dolgočasna tematika in da vas to ne zanima, a dejstvo je, da smo vsak dan v položajih, ko se digitalni načini plačevanja izkažejo za življenjsko pomembne.

Ko gremo na kavico in nimamo gotovine, pa na srečo lahko samo prislonimo kartico ali še bolje pametni telefon in že lahko oddrvimo novim dogodivščinam naproti. Kupovanje prek spleta je postalo nekaj povsem vsakdanjega in se je v času koronavirusa zares razširilo.

Potrošniki smo se hočeš nočeš morali digitalizirati. Nekateri so pri tem pravi mojstri, pri drugih te veščine še malce šepajo, a s pomočjo Žige in Jureta boste vsi, ki ne zaupate novim plačilnim načinom, kmalu osvojili te spretnosti. Če sta jih Žiga in Jure, potem o uspehu ni nobenega dvoma. No, Jure ima še nekaj rezerve.

Ko gre Jure na kolena

Kako je šlo Juretu pred dnevi, ko se je znašel v res neprijetnem položaju? Celo na kolena je moral iti.

V prejšnjem članku smo se posvetili prvemu in najpogostejšemu mitu, ki kroži med ljudmi. Veliko ljudi je namreč prepričanih, da je plačevanje z gotovino boljše in preprostejše od digitalnega. Resnica pa je malce drugačna, saj so digitalna plačila bolj priročna, preprosta, izjemno hitro in prijazna do uporabnika.

Najpomembneje pa je, da je tehnologija, ki omogoča digitalno plačevanje, varna in šifrirana, zato preprečuje različne poskuse vdora. Obstajajo namreč univerzalne resnice o digitalni tehnologiji in varnosti elektronskih plačil. Pri podjetju Mastercard se zavedajo, da sta za optimalno izkušnjo ključni varnost in doslednost digitalnih plačil.