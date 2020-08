Novost policistov: od septembra bodo lahko uporabljali električne paralizatorje

Policisti bodo električne paralizatorje uporabili le takrat, ko bo to nujno in bodo izpolnjeni točno določeni zakonski pogoji, zagotavljajo na Generalni policijski upravi. "Večina ljudi ga ne bo nikoli doživela. Kršitelji, ki ga bodo, bodo uporabo električnega paralizatorja izzvali sami, s svojimi nasilnimi dejanji in grožnjami življenju, ki jih tudi po večkratnih opozorilih policistov ne bodo želeli prenehati," so poudarili.

Električne paralizatorje imajo sicer že vrsto let v uporabi policisti večine držav EU. Po navedbah slovenske policije so izkušnje kolegov iz tujine pozitivne, saj da zmanjšujejo možnosti poškodb v najzahtevnejših varnostnih policijskih postopkih. Prisilno sredstvo, ki ga v uporabo uvajajo po treh letih od uzakonitve v zakonu o nalogah in pooblastilih policije v času vlade Mira Cerarja, bodo javnosti predstavili v ponedeljek, piše STA.