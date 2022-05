Slovenci uporabljamo avtomobil celo za poti, ki so krajše od enega kilometra #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inštitut za politike prostora začel akcijo Za manj kot dva je avto doma, o kateri smo poročali tudi v informativni oddaji Planet 18 v sklopu Zelene televizije. Raziskave nevladne organizacije, Instituta za politike prostora, s katerimi so raziskovali potovalne navade Slovencev, so dale skrb vzbujajoče rezultate.

Ste se kdaj vprašali, katera je najkrajša razdalja, ki jo premagate z avtomobilom? Je to pot v službo, trgovino, na pošto? Sloveniji zelo radi uporabljamo avtomobile, saj je kar 50 odstotkov voženj, ki jih opravimo, krajših od dveh kilometrov. Prav tako pa skoraj petina Slovencev uporablja avtomobil celo za poti, ki so krajše od enega kilometra. Zato je Inštitut za politike prostora začel akcijo Za manj kot dva je avto doma.

Nela Halilović z Inštituta za politiko prostora pravi, da Slovenci na zelo kratke razdalje − tudi do enega ali dveh kilometrov − v večini primerov še vedno uporabljajo avtomobil. To so večinoma poti, ki bi jih lahko prehodili ali prekolesarili. Zato letos začenjajo s kampanjo Za manj kot dva je avto doma, s katero želijo spodbuditi Slovence k aktivni mobilnosti − da bi torej čim več kratkih poti opravili aktivno, peš ali s kolesom.

Promet predstavlja enega največjih virov onesnaževanja pri nas poleg izpustov toplogrednih plinov. Rekli bi lahko, da se njihov škodljivi učinek celo veča. Tudi na evropski ravni smo v samem vrhu po uporabi avtomobilov in po tem, koliko denarja jim v gospodinjstvu namenimo. Veliko število avtomobilov pa je tudi razlog za gnečo na cestah, za katero ni kriva le prometna infrastruktura, ampak tudi prenasičenost z jeklenimi konjički.