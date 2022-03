Podražitve hrane in pomen samooskrbe

Podražitve cen, tudi hrane in s tem povrtnin, čedalje več posameznikov silijo k razmisleku o lastnem vrtičku in samooskrbnem ravnanju v okolici lastnega doma. Prav zato so v MERKURju v marec zakorakali z novo kampanjo in nadgrajenim komunikacijskim sporočilom " Uredite svoj vrt po svoje ", s katerim spodbujajo Slovence k samooskrbi, pri čemer poudarjajo, da si lahko svoj vrt z malo znanja in domišljije ustvarimo praktično kjerkoli.

MERKUR s svojimi 24 trgovskimi centri po Sloveniji, izkušenim prodajnim osebjem in svetovalnimi storitvami ter široko spletno ponudbo za vrtnarje začetnike, kakor tudi izkušene strokovnjake, že začenja z vrtnarsko sezono 2022.

"Zelo pomembna beseda leta 2022 bo zagotovo samooskrba, zato smo že pripravili vse potrebne izdelke in informacije, ki bodo kupce spodbudile, da uredijo svoj vrt po svoje. Z našo bogato ponudbo želimo širšo javnost dodatno motivirati k vrtnarjenju in samooskrbi. Ob tem želimo kupcem pomagati in jim pokazati, da vrtnarjenje ne zahteva veliko prostora, temveč zgolj veliko mero iznajdljivosti in potrpežljivosti," izpostavlja Lidija Rakuša, direktorica marketinga v MERKURju.

Pestra ponudba sadik in spletno naročanje

Ponudba v MERKURju bo znova presenetila z novimi vrtnimi trendi, med katerimi so tudi zanimiva semena in sadike, s katerimi vsakdo lahko uredi svoj vrt po svoje. Jajčevci v obliki paradižnikov, bele jagode, rdečemesnata jablana in še mnogo več.

"Od 17. marca dalje pa bomo poleg široke spletne ponudbe za vrtnarje začetnike in izkušene strokovnjake na naši spletni strani merkur.si omogočali tudi naročanje in dostavo drevesnic," še dodaja Rakuša, ki meni, da ni pomembno, ali se vrt kupca meri v hektarjih ali zgolj v balkonskih lončkih. "Za nas je vsak vrt vreden občudovanja, zato se tudi naša ponudba ne omejuje zgolj na določeno vrsto vrtov," še dodaja.

Kjer je volja, je tudi vrt

"Želimo postati številka 1 med ponudniki na področju ponudbe za vrt. Ker se zavedamo pomena samooskrbe, lahko kupci že danes v naših centrih najdejo vse potrebno za ureditev domačega vrta, trate, dvorišča ali balkona. Verjamemo, da vsakdo lahko postane samooskrben. Znan rek pravi – kjer je volja je tudi pot. No, mi pa pravimo – kjer je volja, je tudi vrt. Vse ostalo, poleg volje, pa lahko kupci najdejo prav v naši bogati pomladni ponudbi," poudari Rakuša.

Slovenci smo znani kot narod vrtičkarjev, samooskrba postaja vse pomembnejša

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je povprečen Slovenec v letu 2020 porabil 119 kilogramov zelenjave. Na svojem vrtu je v istem letu zelenjavo za lastno porabo pridelovalo skoraj 60% gospodinjstev v Sloveniji. Pridelava lokalne zelenjave v Sloveniji pa ne zadostuje potrebam po njej, saj je pojemo več, kot je pridelamo. Dvig cen življenjskih potrebščin, ki se nadaljuje tudi v letu 2022, je tako še en razlog več, postanemo samooskrbni, hkrati pa s tem vsestransko poskrbimo za dobro počutje.

Več ponudbe in nasvetov strokovnjakov za vrt najdete na merkur.si.