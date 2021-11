Interseroh s "Check for recycling" rešuje problem nerecikabilne plastike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsak Slovenec letno ustvari 113 kg odpadne embalaže. Z (ne) trajnostnimi izbirami odgovornost za zaščito okolja nosijo tako posamezniki kot podjetja. In čeprav je lepa embalaža bolj privlačna za nakup, ni nujno, da je tudi okolju prijazna.

Interseroh je kot prvi v Sloveniji vpeljal preverjanje reciklabilnosti embalaže izdelka "Check for recyling". S preverjanjem reciklabilnosti embalaže, ki vključuje analizo možnosti zbiranja, razvrščanja in predelave embalaže, ponuja izboljšanje trajnosti v korist okolja in gospodarstva.

Pridobitev istoimenskega znaka pomeni, da podjetje s svojo embalažo upravlja trajnostno, saj s podaljšanjem življenjske dobe plastike znižuje negativne vplive na okolje. V primeru, da embalaža med postopkom ne doseže zahtevanih standardov, Interseroh izda strokovne predloge za izboljšavo.

