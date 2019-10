Gaja iz Zapleši v ljubezen: Iskrica z moje strani žal ni preskočila

Ko smo ju vprašali, ali sta bila zadovoljna s svojim plesnim nastopom, sta oba odgovorila, da sta upala, da bosta odplesala bolje. "Nisem odplesala tako, kot je treba, preveč je bilo motečih dejavnikov. V dvorani, kjer smo trenirali, je bilo lažje. Sem pa uživala in kljub vsemu mi je bilo zelo lepo," nam je povedala Gaja.

Kakšen prvi vtis sta naredila drug na drugega?

Peter nam je zaupal, da do te oddaje še ni bil na zmenku na slepo, da pa je njegova tokratna plesna partnerica pustila prijeten in zelo pozitiven vtis. Bolj zgovorna je bila Gaja. "Ko me je zagledal, je dobesedno zmrznil in pozabil na plesne korake. Petra sem prvič zagledala z zadnje strani, saj sem mimo njega morala preplesati. Takoj, ko sem ga zagledala, mi je šlo na smeh, saj sem vedela, točno kako bo videti, kakšen bo in kar je še bolj pomembno, kako se bo premikal. Res imam dober instinkt za ljudi. Ko sem ga zagledala v oči, sem videla točno to, kar sem že vedela, da bom videla. Najin ples je bil bolj neke vrste zabava kot pa nekaj romantičnega, vznemirljivega," nam je razložila Gaja.

Kaj se je dogajalo po oddaji?

"Po zaključku snemanja sva obdržala stike in srčno upam, da se bosta najini zgodbi začeli čim bolj prepletati," je povedal Peter, medtem ko nam je Gaja zaupala, da je njen soplesalec zelo dober človek, ampak da se je med njima razvilo samo prijateljstvo. "Na pijači sva bila in se pogovarjala kot prijatelja, žal pa iskrica vsaj z moje strani ni preskočila," je sklenila.

