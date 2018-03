Zmagovalci drugega izziva so člani rdeče ekipe #video

Kraj tokratnega izziva šova The Biggest Loser Slovenija je bil Športni center Triglav Pokljuka, kjer so se tekmovalci preizkusili v teku na smučeh. V prvem dvoboju med ekipama so slavili rdeči.

V lanski sezoni šova The Biggest Loser Slovenija so bili na izzivih veliko bolj uspešni člani Janove ekipe, zato je bila trenerka Nataša še posebej motivirana, da člane svoje ekipe popelje do zmage že na prvem izzivu nove sezone. Ves čas jih je glasno spodbujala in to se je, kot kaže, zelo obrestovalo. Čeprav je bil dvoboj v teku na smučeh na začetku kar precej izenačen, pa je na koncu rdeča ekipa slavila s precejšnjo prednostjo.

Rdeča ekipa je bila za zmago, razumljivo, nagrajena: čaka jih kuhanje s posebno gostjo Salome, medtem ko bodo poraženci za "kazen" morali za njimi pospraviti. Kljub dvoboju pa je razpoloženje v hiši vedno bolj sproščeno in prijateljsko.