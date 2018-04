Živci popuščajo: Marti je žal, da iz šova niso izločili Eve #video

Tekmovalci so prva dva tedna preživeli v sorazmernem sožitju ter se večinoma osredotočali na treninge in pravilno prehrano. Po dvotedenskem bivanju pod isto streho pa nekateri kažejo vse manj prilagodljivosti in razumevanja do sotekmovalcev in njihovih navad.

Življenje pod isto streho zahteva veliko prilagajanja, kar so tekmovalci že začeli ugotavljati. Vsak izmed njih ima kakšno lastnost ali navado, ki sotekmovalce moti, zato so se začela pojavljati prva trenja.

Najprej so se trenja pojavila v kuhinji, ker za kuhanje in pospravljanje ves čas skrbijo eni in isti, drugi pa medtem trenirajo ali pa si privoščijo počitek. Sredi te debate med Rokom, Klaro in Katjo je v kuhinjo vstopil Blaž in na svoj račun slišal kar nekaj pikrih. V svoj zagovor je povedal, da doma teh stvari pač ne počne, ker za njim pospravljajo starši, se je pa v hiši vseeno pripravljen prilagoditi. Kasneje so se tekmovalci v precej burnem pogovoru kljub vsemu uspeli dogovoriti, kako si bodo v prihodnje porazdelili delo v hiši. Več v priloženem posnetku.

Živci so na preizkušnji tudi pri Marti in Rebeki, ki sta le s težavo našli kakšno lepo besedo za Evo. Priznali sta, da jima je kar malce žal, da je na zadnjem izločanju izpadel Matic. Če bi se še enkrat lahko še enkrat odločili, bi vsekakor izbrali Evo, saj njenega obnašanja ne podpirata in ne razumeta. Več v priloženem posnetku.

