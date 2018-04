Žena Gašperja Groma še zaostrila kazen - ji bo mož vrnil?

The Biggest Loser Slovenija

Ko je dietetik Gašper Grom priznal, da so tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija pripravili bolj slastno kosilo od njegove žene, se je njegova Staša oglasila na Facebooku z besedami: "Če je tako rekel, potem bo že držalo, nimam kaj. Gašper Grom, danes sem rezervirala večerjo v eni super restavraciji, pripravi denarnico."

Za tem je na svojem profilu objavila fotografijo, kaj kulinaričnega je Groma pričakalo na mizi. "Večerja zame in moža. Tisti, ki ste gledali The Biggest Loser, vam je jasno, katera skleda je namenila še eno vzgojno kazen," je povedala Staša. Vprašanje je le, ali bo druga lekcija dovolj ali ga čaka celotedensko kaznovanje.

Vsekakor pa bo sledilo kulinarično popotovanje naših tekmovalcev, ki bodo nocoj pripravljali palačinke brez moke in sladkorja. Bo Gašper zgolj sodeloval z usmeritvami ali pa bo poprijel tudi za kuhalnico? In še pomembnejše: si bo ponovno upal prehvaliti tekmovalce in ujeziti ženo? Odgovorov ne zamudite v današnji oddaji The Biggest Loser Slovenija.

