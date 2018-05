Željko si želi lasnih podaljškov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Da je Željko eden najbolj nabritih tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija, bo dokazal tudi danes, ko se bo ob obisku frizerskega salona zanimal za lasne podaljške.

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija bodo danes skočili v Ljubljanico. S spustom po toboganu se bodo prepustili izzivu in vodnim norčijam, na tesno pa bo šlo tudi pri zmagi. Popoldne se bodo odpravili na frizersko preobrazbo, s čimer bodo na svoj račun prišla predvsem dekleta, pramen pa si bo zaželel tudi eden od fantov. Spomnili se bodo časov, ko so še bila v modi pisma, ki jih bodo kot poslanico napisali tretji generaciji tekmovalcev.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu na sporedu v ponedeljek, torek, četrtek in petek ob 21. uri.