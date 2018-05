Željko pristal pri zdravniku #video

The Biggest Loser Slovenija

V šovu The Biggest Loser Slovenija bo danes jasno, kdo je naslednji na vrsti, da zapusti bitko za 50 tisoč evrov. Pred tem pa se bodo tekmovalci potili še na treningu, kjer imajo še zadnjo možnost, da se pripravijo na odločilno tehtanje.

Tega treninga pa se ne bo mogel udeležiti Željko. Tekmovalec, ki je v zadnjih dneh dvignil največ prahu, ima namreč zdravstvene težave in je moral obiskati zdravnika. Kaj Željka muči in kaj mu je predpisal zdravnik izveste v spodnjem videu.

Kakšen vpliv bo to imelo na odločilno tehtanje in ali bo Željko moral šov The Biggest Loser Slovenija zaradi zdravstvenih težav celo zapustiti, izveste v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija?

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.