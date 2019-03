Željkić: Ni ga tipa, ki bi pogrešal svojo ženo #video

Radijec in komentator oddaje Od težaka do junaka Željko Čakarević - Željkić dvomi o Feridovi in Valterjevi iskrenosti. Zakaj?

Zmaga na kolesarskem izzivu je bila za tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija še posebej mikavna. Najhitrejši kolesar in kolesarka sta sta si namreč prikolesarila obisk domačih. Še posebej zagnani so bili fantje, med njimi Valter in Ferid, ki sta si želela videti svoji boljši polovici. Komentator oddaje Od težaka do junaka Željkić pa o njuni iskrenosti dvomi. Zakaj, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

