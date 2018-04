To se vam lahko zgodi, če pretiravate s telovadbo #video

The Biggest Loser Slovenija

Da je težko začeti telovaditi in telovadbo vpeljati v del svojega vsakdana, zelo dobro vedo prav vsi tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija. Večina je zaradi takih ali drugačnih razlogov zapadla v nezdravo prenajedanje, nezadovoljstvo nad samim seboj pa je nato vodilo tudi do vse manj gibanja in aktivnosti v prostem času. To pogosto spremlja tudi izgovor o pomanjkanju časa. Posledica in končni rezultat: debelost in nezadovoljstvo nad samim seboj in svojim življenjem.

Tekmovalci zdaj spoznavajo in se privajajo na nov življenjski ritem, ki vključuje zdravo prehranjevanje in redno gibanje. In čeprav je to za večino in na prvo žogo videti rešitev, marsikomu lahko pomeni tudi težavo. Tako kot je nekaterim težko začeti, je drugim še težje prenehati telovaditi. Zasvojenost s telovadbo pojmujemo tudi kot atletsko ali športno anoreksijo (hipervadba). Oseba jo izvaja zaradi strahu, da ne bi pridobila odvečne teže ali izgubila mišic oziroma telesne kondicije.

Težko je začeti, a nekaterim je še težje prenehati

Strokovnjaki menijo, da je učinek prekomerne rekreacije podoben učinku drog. V nekaterih primerih celo z motnjami hranjenja. Kot kažejo študije, naj bi skoraj polovica "rekreativnih zasvojencev" trpela za motnjami hranjenja, od 15 do 20 odstotkov pa naj bi jih bilo zasvojenih z alkoholom ali drogami.

Kateri so znaki, ki nam dajo misliti, da smo morda zasvojeni s telovadbo?

Pretirano slaba vest, ki jo spremlja nervoza, ko moramo izpustiti katerega od treningov, stalno spraševanje, ali je to dovolj, povečevanje intenzitete in količine treningov, spreminjanje dnevnih načrtov, ker vam ni uspelo odtrenirati oziroma zadovoljiti dnevnega načrta treninga, treniranje do močne izčrpanosti, ko rekreacija postane nadomestilo za vse preostalo v življenju in kadar je edini izhod in umik iz težav vsakdana ter ko vas ne zaustavita niti slabo počutje, tako fizično kot psihično.

Pretiravanje z vadbo pospešuje staranje

Ker živimo v času, ko smo v splošnem prej predebeli in premalo aktivni, se večina javnosti ne ukvarja s pretiravanjem pri rekreaciji ali celo podcenjuje posledice zasvojenosti z njo. Tudi posledice ekstremno zdravega življenja so lahko nezdrave in niso zanemarljive. Pretiravanje z vadbo sprošča velike količine prostih radikalov, ki telesu dolgoročno škodujejo in celo pospešujejo staranje, pojavijo pa se lahko tudi težave s srcem, obraba kosti in poškodbe.

Kako hitro se lahko zgodi, da zasvojenost s hrano zamenjamo z zasvojenostjo s telovadbo in ali kateri od tekmovalcev šova kaže tovrstne znake?

O vsem tem sta spregovorila trenerja šova The Biggest Loser Slovenija.

Jan Kovačič

Nataša Gorenc

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.