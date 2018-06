Zaradi bolečin v prsih prekinili trening #video

Tekmovalce nocoj čaka še zadnje tehtanje pred finalnim tednom. Tehtanje, ki bo odločilo, kdo bo tik pred finalom, po 11 tednih naporov in odrekanj, moral zapustiti šov The Biggest Loser Slovenija. Še prej pa se bodo tekmovalci potili na odločilnem treningu, kjer se bo Simon znašel v hudih težavah.

Tekmovalce le še nekaj dni loči od velikega finala, vseeno pa se bo moral že nocoj moral nekdo posloviti. Tej usodi bi se radi izognili vsi tekmovalci, zato so na zadnjem treningu pred tehtanjem dali res vse od sebe. Tudi Simon, ki pa je med treningom začutil bolečino v prsih in ni mogel priti do zraka. Do njega je hitro pristopila trenerka Nataša in mu poskušala pomagati z nekaj nasveti in vajami.

Ali je so Natašini nasveti pomagali in ali je Simon lahko nadaljeval s treningom, izveste v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija.