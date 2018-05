Zakaj bo Željko danes ostal na suhem? #video

The Biggest Loser Slovenija

Naporen in učinkovit trening vaterpola bo zaznamoval današnji dan tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija, Željko pa bo edini ostal na suhem. Njegov razlog preverite v prispevku.

Danes bodo tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija kopno pod nogami zamenjali za vodo. Opravili se bodo na trening vaterpola, kjer jih bo pod svoje okrilje vzel trener VK Ljubljana Jure Škof, popoldne pa se bodo sestali tudi trenerja Nataša Gorenc, Jan Kovačič in nutricist Gašper Grom, ki bodo vsakega od tekmovalcev in njihove dosedanje dosežke v boju proti odvečnim kilogramom vzeli pod drobnogled. Kaj bodo pokazali rezultati njihove analize, preverite že v nocojšnji oddaji, ki bo na sporedu ob 21.00 na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.