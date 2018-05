Jan in Nataša navdušena nad kuharskimi spretnostmi tekmovalcev #video

Tekmovalci šova The Biggest loser Slovenija niso podlegli polnim trgovskim policam, so pa navdušili trenerja Natašo in Janom s svojimi zdravimi kulinaričnimi specialitetami, ki so se jih naučili od dietetika Gašperja Groma.

Ponedeljkovo jutro se je začelo s treningom na prostem na Vrhniški vili. Jan in Nataša sta za osem tekmovalcev pripravila zelo aktiven trening na petih postajah. Pred začetkov vadbe sta se spomnila tudi na Rebeko, ki jo velika večina kar pogreša, saj je s svojim nasmehom veljala za pravi sonček.

Željko je potarnal, da še ni zdrav, da ga še vedno mučijo uho in ledvice. Blaž in Simon sta bila na treningu zelo zavzeta, tudi Marta, Maja in Klar so dale vse od sebe. Nataša je prepričana, da ima Željko še veliko rezerve in da ne dela dovolj, da bi shujšal, medtem ko je pohvalila Blaža in Marto.

Sledilo je nakupovanje živil po lastnem izboru tekmovalcev.

Obložene police pregreh in dobrot so marsikoga od njih tudi zamikale, vendar ni nihče podlegel. Ali pač?

Po nakupovanju so se tekmovalci hitro lotili sortiranja in priprave hrane. Nekaj jih je čistilo zelenjavo in razmišljalo, kaj bi lahko slastnega ustvarili za kosilo po Gromovih receptih.

Željko, Klara in Rok so se lotili čiščenja kozic, Marta je kot profesorica sekljala zelenjavo, Edo je mariniral piščanca … Med delom sta jih presenetila Jan in Nataša, oba vidno presenečena, kako lepo diši, in navdušena nad pozitivno energijo v kuhinji. Simon in Maja sta pripravila bučkine rezance, ki so navdušili Jana, ta sicer bučk sploh ne je rad.

Blaž in Maja sta edina, ki resnično največ časa preživita tudi sama v telovadnici, zadnje čase pa se jima večkrat pridruži tudi Simon. Marta pravi, da ima zdaj več kondicije kot takrat, ko je bila stara 30 let.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu tednu na sporedu v ponedeljek, torek, četrtek in petek ob 21. uri.