Črna majica za Tomaža, izziv pa za Natašo in Jana #video

The Biggest Loser Slovenija

Rdeča skupina je osvojila izziv, na katerem sta se morala zaradi nepredvidenih zapletov preizkusiti tudi trenerja, enemu od tekmovalcev pa so za kazen podelili tudi črno majico. Bazen je prinesel otroško veselje, starostniki pa življenjske modrosti in občudovanja.

Na današnjem drugem izzivu je Tomaž znova premešal štrene. Po tem, ko bi moral skupaj s Simonom tekmovati na izzivu borbe po zgledu gladiatorjev na hlodu s palico, je nalogo zavrnil in s tem ujezil ne le sotekmovalce, ampak tudi Natašo, jezen je bil tudi sam ...

Odgovornost, da se izziv izpelje do konca, sta nato prevzela kar trenerja in se pomerila. Ker sta želela svoje varovance opozoriti na pomembnost pravične igre, je njun rezultat na koncu ostal neodločen.

Po dnevnem izzivu je sledilo odprtje bazena in džakuzija v vili, kjer so se skokov v vodo tekmovalci razveselili kot majhni otroci. Vse dnevne razprtije so bile v trenutku pozabljene ...

Tekmovalci so obiskali tudi Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška, kjer so jih s svojimi zgodbami in vitalnostjo presenetili nekateri stanovalci doma, ki več kot uspešno kljubujejo letom.

"Bili so nam pravi zgled in navdih," so se po obisku strinjali tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.