Tudi tretja skušnjava brez dobitnika imunitete! #video

The Biggest Loser Slovenija

"Jedilna forma tekmovalcev, kar se količine porcij tiče, je drastično padla," je ugotovil Marko Potrč, ko niti enemu od njih ni uspelo pojesti dveh celih piščancev. Željko si je piščanca pripravljal že v domači hiši in bil prepričan, da mu bo izziv pisan na kožo. Ves zagret se je hvalil, da bo pojedel tri piščance, a na koncu vendarle klonil in priznal poraz. Čeprav je pojedel največ, si imunitete ni prislužil. "Preden kaj rečeš, premisli," so sotekmovalci svetovali vedno tekmovalnemu Željku.

Seveda ni šlo niti brez Henrikovih opazk. Svoji ekipi modrih je dirigiral, kako naj se skušnjave lotijo, ter jih spodbujal, naj se potrudijo pojesti še ostalo. Marko ga je hitro opozoril, da je lahko biti pameten, ko ne sodeluješ. "On bi gledal in komandiral, jamo pa bi kopali drugi v njegovi ekipi. Ni pravično do ekipe. Henrik je prebrisan in dobro ve, da so kljub temu delali zanj," so bili prepričani nekateri tekmovalci.

Na koncu so rdeči zmogli pet celih piščancev in modri šest celih pišk, kar pomeni, da imajo modri ob številčni premoči en kilogram prednosti. "En kilogram prednosti pomeni veliko, saj imamo občutek, da bodo zdaj odločali grami in dekagrami," so se strinjali tekmovalci.

Sledil je peklenski trening v BB Gymu pri MMA-trenerju in profesionalnem borcu Boru Bratovžu, spremljala pa sta ga tudi Jan in Nataša. Zvečer so tekmovalci vidno utrujeni legli v posteljo v pričakovanju jutrišnjega novega izziva.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.