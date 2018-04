Tudi trenerja navdušena nad to znamko!

Zasluga gre blagovni znamki Pitbull West Coast. Gre za znamko, rojeno v Kaliforniji in osvaja trge po vsem svetu s svojimi edinstvenimi kolekcijami športnih in modnih oblačil za moške in ženske. Moderen dizajn oblačil, ki poudarjajo svojo športno naravo in zapovedujejo smernice ulične mode, omogočajo posamezniku, da izrazi svoj osebni stil.

In sedaj je znamka na voljo tudi v Sloveniji , nova kolekcija jaken, puloverjev in majic s kvalitetnim potiskom in vrhunskih materialov pa že čaka vse športne navdušence, ki si drznejo izstopati.

Več lahko pobrskate v spletni trgovini pitbull.si, kjer je na voljo široka paleta izdelkov, od oblačil do dodatkov za vsakodnevno rabo. Svoj kos pa lahko izberete tudi v PITBULL showroomu v TPC Murgle v Ljubljani.

Več na https://www.pitbull.si/