Tomaž si je pridelal skoraj štiri kilograme, a je kljub temu ven letel Henrik! #video

The Biggest Loser Slovenija

To so bile v šovu The Biggest Loser Slovenija zadnje eliminacije za Henrika, ki je večkrat povedal, da ni prizadet zaradi odhoda domov. Se mu pa ne zdi pošteno, da se je to zgodilo prav njemu, saj sta si domov želela Željko in Tomaž. Drugi je ujezil tudi Natašo, saj si je pridelal kar 3,8 kilograma. Trenerka je prepričana, da zaradi namerno popite vode, vendar Tomaž tega ni priznal na glas. Napetost med njima se je čutila tudi v njegovem komentarju, nad katerim ni bil navdušen niti voditelj Marko Potrč:

1,22 odstotka telesne teže je na koncu izgubila modra ekipa, 1,64 odstotka pa člani rdečih, ki so se z Natašo na čelu nadvse veselili zmage v tretjem tednu.

In kaj so po odhodu Henrika, ki je tudi letos poskrbel za pestro dogajanje v hiši in zunaj nje, povedali nekateri tekmovalci?

Željko napoveduje, da bo sam bolj "grizel", medtem ko mu je za Henrika iskreno žal. Raje bi videl, da bi odšel sam. "Je v redu dečko in je malo čuden," meni Eva, za Tomažev poskus zapustitve hiše pa je prepričana, da je to njegova stvar. Tudi Maji ni čisto vseeno za Henrika, tega, da bi Tomaž ponovil svoje dejanje, pa je ni strah.

Eda je presenečenje, ko mu je najboljši prijatelj Vili poslal spodbudno sporočilo od doma, ganilo do solz. O Tomažu je povedal: "Gnal ga bom in nadzoroval, kaj bo požrl." In kaj je o situaciji rekel Tomaž? "Sem najšibkejši člen v ekipi."

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.