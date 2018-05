Toliko kilogramov je pridobil Bojan Papež #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

Bojan Papež, zmagovalec prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija, je v oddaji Od težaka do junaka stopil na tehtnico, ki je razkrila, koliko kilogramov je pridobil od finalne oddaje.

Bojan je v šov The Biggest Loser Slovenija vstopil s 176,6 kg in jih do finalne oddaje uspel izgubiti zmagovalnih 74,4, tako da je tehtnica na koncu pokazala 102,2 kg.

Komentatorje v oddaji Od težaka do junaka je ob njegovem obisku v oddaji zanimalo, koliko kilogramov je od takrat pridobil, saj se jim je zdelo, da na videz ni več tako "posušen" kot takrat. Iz tega razloga ga je Jasna izzvala, naj stopi na tehtnico. Tehtnica je pokazala, da Bojan z oblačili vred tehta 111 kg, kar je 9 kg več kot v finalu. Vseeno pa po mnenju osebnega trenerja Andreja Milutinoviča Bojan z nekaj dodatnimi kilogrami izgleda veliko bolje kot v finalni oddaji. Več v priloženem posnetku.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri, zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

