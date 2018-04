Tekmovalci odeti v črnino #video

The Biggest Loser Slovenija

Zvečer po prihodu s treninga je tekmovalce doma presenetila stilistka Ajda Sitar, ki jim je pripravila izbor oblačil. Tekmovalci so pomerjali jakne, plašče, majice in obleke. Nekateri so ugotovili, da se že približujejo svojim sanjskim konfekcijskim številkam, drugi bodo morali za skok v svoje sanjske oprave še precej trenirati in se tudi marsičemu odreči. Marta je imela nekaj težav s slačenjem jakne, pri čemer ji je kavalirsko priskočil na pomoč Željko ...

"Loserje" smo povprašali o njihovih sanjskih oblačilih in najljubših barvah oblačil. Medtem ko fantje prisegajo na bolj žive odtenke, med dekleti še vedno prevladuje črna.

Maja je do zdaj vedno kupovala oblačila prek spleta. "V trgovino se nisem upala, ker nisem vedela, ali bom kaj našla. Rada bi se oblekla v seksi rožnata oblačila," pravi svetlolaska. Marta, ki ima najraje modro barvo, si želi kakšno lepo oblekico in petke. "Hočem, da je opaziti žensko, ne ene vreče," pojasni.

Rebeka in Klara prisegata na črno barvo. "Morda se bo to po izgubi kilogramov spremenilo," se strinjata. Rebeka si sicer želi zlesti v moderne strgane kavbojke, Klara pa bi trenirko, v kateri preživi večino časa, rada zamenjala za elegantne hlače ali damsko oblekico. Tudi Katja ima rada črno barvo, ponovno pa si želi obleči usnjeno jaknico, Eva si želi male črne oblekice.

Kaj pa fantje?

Blaž, čeprav je fant, rad nakupuje, strgani džins pa je tudi njegova želja, saj ga v svoji številki nikoli ni našel. Sicer prisega na žive barve. Simon si želi športne elegance v rjavo-bež tonih, Rok pa sanja o kavbojkah in majici neonske barve. "Srajčka bi pokazala drugačnega Željka, kot ste ga vajeni. Barve nimam najljubše, pomembno je le, da se sklada z mojimi zelenimi očmi," se v svojem slogu malce pošali temperamentni Željko.

Edo prisega na živo rdečo barvo, po izgubi odvečnih kilogramov pa bi poleg gasilskih hlač najraje oblekel klasične kavbojke in športno-elegantno majico. Tomaž, ki je bil nad izborom oblačil popolnoma navdušen, si želi po izgubi kilogramov obleči usnjeno jakno in kavbojke, sicer pa obožuje temnomodro bravo. Zdaj pa bodo "Loserji" skočili v pisane pižame in se pripravili na jutrišnji nov dan, ki bo prinesel novo skušnjavo.

