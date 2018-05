Tekmovalci navdušeni nad novimi vrstami čokolade #video

Jutro bodo tekmovalci izkoristili za trening v naravi.

Tekmovalci najbolj pogrešajo čokolado, kar se bo izkazalo tudi v posnetku prepoznavanja vseh potrebnih sestavin, okusov in učinkov te sladke pregrehe. Manjkalo ni niti želja po palačinkah, marmeladi, pivu, krompirju in testeninah.

Pri kuhi iz kupljenih sestavin se bosta tekmovalcem pridružila trenerja Jan in Nataša. Pripravljali bodo bučkine rezance s piščancem in morsko hrano, nad katero je navdušen predvsem Jan, kuharske spretnosti tekmovalcev pa bodo očarale Natašo.

Na večernem treningu se bo Simon spremenil v delovni stroj, medtem ko bo Edo malce v šal in malo zares zatrdil, da bi lahko prekolesaril že vso pot do Pulja.

Kako se trenerja Nataša in Jan znajdeta za štedilnikom, kakšen trening čaka tekmovalce, kdo najbolj pogreša izpadlo Rebeko in ali bo kdo od junakov vendarle zapadel v skušnjavo čokolade in piva, ki jim bosta na voljo ob obisku trgovine? Vse to preverite že v nocojšnji oddaji na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu tednu na sporedu v ponedeljek, torek, četrtek in petek ob 21. uri.