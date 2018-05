Tekla je kri #video

Današnji dan so zaznamovali ameriški nogomet, poškodbe in Natašini nasveti tekmovalcem.

Današnji dan je prinesel drugačen trening. V ameriškem nogometu so uživali fantje, nič manj zagreta pa niso bila niti dekleta. Kako zavzeta so bila dekleta, so na koncu pokazale tudi poškodbe. Marta si je poškodovala brado, Maji pa se je ob padcu odpela čelada in si je prebila ustnico.

Blaž in Rok sta se vrnila v čas otroštva in videoigric, ob katerih sta se zabavala kot otroka, na plan pa je prišla tudi njuna tekmovalnost.

Zvečer so se tekmovalci odpravili na trening, na katerem jih je obiskala tudi Nataša. Najprej jih je pohvalila ...

... nato pa še malo pograjala oziroma izrazila svoje dvome in zaskrbljenost. "Želim jim samo najboljše, zato sem s tekmovalci iskrena in direktna," je povedala trenerka.

