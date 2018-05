Tehtnica odpovedala pod njegovimi nogami #video

V oddaji Od težaka do junaka ima voditeljica Jasna Kuljaj navado, da svoje goste tudi stehta. Tokrat pa jo je tehtnica pustila na cedilu, saj ni zmogla opraviti svojega dela.

V komentatorsko oddajo Od težaka do junaka sta tokrat v goste prišla izpadla tekmovalca šova The Biggest Loser Slovenija Petra in Gregor, ki sta z Jasno in Indiro delila svoje izkušnje iz šova. Kot je že v navadi, se gostje v oddaji tudi tehtajo. In medtem, ko je tehtanje Petre potekalo brez težav, se je pri Gregorju zataknilo.

Tehtnica namreč Gregorjeve teže ni uspela prikazati, saj lahko tehta le težo do 160 kilogramov. Gregor je povedal, da je predvideval, da bo prišlo do tega zapleta, ker se je pred oddajo tehtal doma in tehtnica je pokazala 175 kilogramov. Sicer pa je obljubil, da bo do finala prišel vsaj na 150 kilogramov in da bo takrat z veseljem še enkrat stopil na tehtnico Jasnine tašče.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri, zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

