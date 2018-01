Takšne Indire niste videli še nikoli #video

Foto: Planet TV

Ko je stopila na prizorišče snemanja, še ni povsem dobro vedela, kaj se ji pravzaprav obeta. Nato pa je sledilo veliko presenečenje. Indira je pozirala v slogu največjih zvezdnic in blestela v povsem novi vlogi, ki je do zdaj nikakor ni bila vajena.

"O moj bog, jaz za sebe lahko rečem, da sem zelo nefotogenična oseba," je pred snemanjem dejala Indira, ki je sprva pozirala izjemno sramežljivo. "Jaz in poziranje, to ne gre skupaj. Jaz in model, o ne, to ne gre."

"Nikoli nisem pozirala s profesionalnimi oblačili in profesionalnimi ličili, ne vem, kaj naj rečem, vrhunsko," je bila ob koncu navdušena Indira, ki je iz minute v minuto bolj uživala, na koncu pa je tudi začetna trema nekoliko popustila. "Včasih je enostavno treba iti čez svoje meje, ni druge. Vmes sem se videla v odsevu in sem si rekla, 'Poglej, kakšna bejba sem.'"

Indira ima tako za seboj še eno nepozabno izkušnjo, ki je verjetno še dolgo ne bo pozabila in ki jo bo želela morda še kdaj ponoviti.

