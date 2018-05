Tako vadijo izpadli tekmovalci šova #video

Bliža se finale in niti izpadli tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija ne počivajo. Nekatere od njih smo ujeli na skupnem treningu na fitnesu.

Kako se trenerja Nataša in Jan znajdeta pred štedilnikom, kakšen trening čaka tekmovalce, kdo najbolj pogreša izpadlo Rebeko in ali bo kdo od junakov vendarle zapadel v skušnjavo čokolade in piva, ki jim bo na voljo ob obisku trgovine? Vse to preverite že v nocojšnji oddaji na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu tednu na sporedu v ponedeljek, torek, četrtek in petek ob 21. uri.