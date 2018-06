Stilsko spremenjeni in dobrodelni tekmovalci #video

V zadnjem finalnem tednu so naše letošnje junake šova The Biggest Loser Slovenija obiskali lanskoletni tekmovalci, ki so jih prišli bodriti. Dan se je nadaljeval z dobrodelnostjo in obiskom otrok v vrtcu, zaključil pa s stilskimi preobrazbami tekmovalcev v družbi stilistke Ajde Sitar.

Še nekaj dni nas loči do velikega petkovega finala in o odhodu domov so v hiši razmišljali in razpravljali tudi tekmovalci.

Tekmovalce so nato presenetili lanskoletni junaki šova The Biggest Loser Slovenija: Maja, Robi, Boja, Indira, Vanesa in Mojca. Poskrbeli so za dvig motivacije in dobre nasvete. Na koncu je Mojca v podporo vseh še zapela in druženje pa se je končalo s skupnim objemom.

"Z druženjem z otroki smo ponovno odkrili tudi našo navihanost in razigranost, poleg tega pa smo bili tudi dobrodelni," so povedali tekmovalci ob obisku vrtca. Ekipa šova se je namreč odločila, da risbicam na platnu, ki so jih skupaj z otroki iz vrtca narisali naši tekmovalci, dodeli dobrodelno noto.

Stilistka Ajda Sitar je tekmovalcem pomagala pri izbi novih staylingov. Dekleta so bila pričakovano nad nakupovanjem in pomirjanjem oblačil navdušena, medtem ko so fantje celotno zadevo vzeli precej manj vznemirjeni, a zato toliko bolj šaljivi.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, v petek ob 21. uri pa nas čaka veliki finale.