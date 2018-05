Dekleta so jo izdala: Šov zapušča Rebeka! #video

Rebeka je naslednja tekmovalka, ki zapušča šov The Biggest Loser Slovenija. Nad svojim rezultatom in odločitvijo je bila nekoliko presenečena in razočarana hkrati.

Dan se je pričel s treningom, kjer so tekmovalci iz sebi izželi še zadnje atome moči pred večernimi eliminacijami. Marta in Željko sta bila na kolesu, ona zaradi ahilove tetive in on zaradi vnetja mehurja. Edo je telovadil na veslaču, preostali pa so delali vaje skupaj z Janom in Natašo. Ne glede na vse so bili vsi zelo motivirani.

Eliminacije so presenetile tako tekmovalce kot odhajajočo Rebeko.

Kljub temu, da tekmovalci stalno zatrjujejo, da se med seboj dobro razumejo, pa je je bila Rebeka razočarana nad sotekmovalkama, ki nista držali besede ...

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v naslednjem tednu na sporedu v ponedeljek, torek, četrtek in petek ob 21. uri.