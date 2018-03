Snubci na Facebook, ona pa v disko

The Biggest Loser Slovenija

Foto: Osebni arhiv

"Po več kot 30 letih sem bila v diskoteki in žurirala celo noč," je razkrila Marija Celcer, ki je bila najstarejša tekmovalka prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija. Družbo v preplesani noči so ji delali tudi nekdanji sotekmovalci, s katerimi so postali pravi prijatelji. "Vrteli so hip hop in r'n'b glasbo. Bilo je super, čeprav to niso plesi, kakršnih je bila vajena mladina v mojih letih. Ne glede na to sem se zabavala in se počutila, kot da jih imam spet 25," je povedala 65-letnica, ki veliko časa preživi tudi v naravi.

Foto: Osebni arhiv

Glede na njeno energijo in veselje do življenja, s katerima je vzor marsikateremu sovrstniku, tudi mlajšim od sebe, niti ne preseneča dejstvo, da Marija dobiva tudi veliko ženitnih ponudb. "Pišejo mi kar prek Facebooka, vendar se zmenkov na slepo ne grem. Ko bo čas, bo že v živo pristopil do mene tisti pravi prijatelj, s katerim se bova lahko pogovarjala in preživela dogodivščine skupaj," je sklenila sogovornica, ki ima željo, da bi se z morebitnim izbrancem odpravila tudi na kakšen skupni izlet v tujino.