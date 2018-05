Sirotkine beljakovine v prahu za ženske: Iso Whey Zero HER

Sirotka ne le, da zagotavlja ekstremno kakovosten vir beljakovin, temveč postreže s celotnim naborom zdravstvenih koristi: pomaga pri izgubi telesne teže (predvsem na račun maščob), pripomore k ohranjanju, obnovi in rasti mišic ter ponuja močno podporo imunskemu sistemu. Prav tako naj bi sirotka vplivala na celokupen vnos hrane zaradi učinka na hormone, ki pogojujejo občutek sitosti in lakote.

Do sedaj nam je verjetno že znano, da način prehranjevanja z višjim vnosom beljakovin, omogoča daljši občutek sitosti in se predvsem iz tega razloga s pridom uporablja pri shujševalnih režimih.

Beljakovine so izjemno pomembne za normalno delovanje človeškega telesa, saj telo iz njih izdeluje telesne beljakovine - mišice. Pomagajo tudi pri ohranjanju zdravih kosti. Iso Whey Zero HER je zasnovan posebej za ženske in vsebuje sirotkine beljakovine, ki imajo od vseh hranil največjo biološko vrednost (se najbolje izkoristijo).

Izdelek Iso Whey Zero HER obenem vsebuje zelo malo ogljikovih hidratov in maščob. Primeren je tudi za posameznike, ki se izogibajo izdelkom z laktozo (mlečnim sladkorjem). Izdelek je na voljo v treh slastnih okusih: čokolada, kremasti piškotek in vanilja! Iso Whey Zero HER je najbolj priporočljivo zaužiti po vadbi.

