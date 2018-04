Sani Bečirović: Najtežje je ustaviti človeka, ki nikoli ne odneha

The Biggest Loser Slovenija

Eden od najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov Sani Bečirović je obiskal tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija. V intervjuju je razkril, kdaj se je sam boril z odvečnimi kilogrami, kako zdrav življenjski slog vnesti v svoje življenje, kako sta talent in trdo delo povezana s ciljem in kateri motivacijski nasvet je njegovo življenjsko vodilo.

Je bolj naporno biti trener ali igralec oziroma v našem primeru šova The Biggest Loser Slovenija tekmovalec?

V tem primeru tekmovalec šova, saj je košarka težka že sama po sebi, oni pa so ob tem doživljali še dodaten napor, ki ga niso navajeni. Če sklepam po sebi, pa je zagotovo lažje biti igralec kot trener.

Ko ste bili še aktivni igralec, je bil vaš vsakdan ujet v načrtovanje dnevnega ritma prehranjevanja in treningov, česar se bodo mogli navaditi tudi naši tekmovalci. Kaj jim priporočate?

Čim prej je treba pogledati resnici v oči in sprejeti dejstvo, da če hočeš, da ti v nečem uspe, pa naj bo to šport ali naloga, ki so si jo zadali tekmovalci, je v to treba vložiti veliko truda, tudi odrekanje spada zraven. Prehrana je zelo pomembna tudi za športnike in ko se navadiš na pravilen način prehranjevanja, se bodo tudi čokoladi brez težav uprli.

Talent ali trdo delo – kaj pride bolj prav na poti do cilja?

Zagotovo trdo delo. Talent te pripelje samo do določene ravni, medtem ko te po talentu prepoznajo, kar vodi do višjega cilja. Marsikateri talent je utonil v pozabo, ker človek ni imel delovnih navad.

Kaj pa storiti, če se cilj začne izmikati ali oddaljevati?

Vzponi in padci so sestavni del športa in življenja na sploh. Treba je verjeti vase, imeti ideale. Seveda pa ne gre niti brez najbližjih, ki ti ponujajo oporo v težkih trenutkih.

Ali se tudi vrhunski športniki, ko končate kariero, kdaj soočate z odvečnimi kilogrami in kako se s tem spopadate?

Seveda, to niti ni taka redkost. Vsak se s tem spopada drugače. Pri meni je bilo tako, da sem bil vse življenje navajen svoje podobe. Ko pa sem kako leto po koncu kariere stopil pred ogledalo in videl spremembe na sebi, sem si rekel stop, znova vzel vajeti v svoje roke. Zdrav življenjski slog se je vrnil v moje življenje, saj tistega, kar sem videl v ogledalu, niti nisem bil vajen, niti mi ni bilo všeč.

Kateri je najboljši motivacijski nasvet, ki ste ga dobili, priporočali pa bi ga tudi našim tekmovalcem?

Najtežje je zaustaviti človeka, ki nikoli ne odneha. Ni pomembno, kolikokrat ti spodleti, če imaš dovolj močno željo in voljo, da prideš na cilj. To je bilo tudi vodilo v moji karieri.

