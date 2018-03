Salome v šovu The Biggest Loser Slovenija: Sladkor je postal moderna droga

The Biggest Loser Slovenija

Hrana je tekmovalce pripeljala v šov The Biggest Loser Slovenija in danes bo na vrsti prva preizkušnja. Kulinarično obarvana skušnjava bo dišala po kraških dobrotah, ena od skupin pa bo svoje borbončice razvajala tudi v domači kuhinji. Zmagovalno skupino zadnjega izziva bo namreč obiskala najbolj znana slovenska transseksualka Salome. Kaj so pripravljali, kdo je bil v kuhinji najbolj priden, zakaj so jih fantje dobili "po riti", kaj je s Salomejinim trebuščkom in zakaj ji hormoni delajo na polno? Preverite v prispevku.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od ponedeljka do četrtka ob 21. uri.