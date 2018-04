Rok je odkril čare joge, Nataša pa, kdo "bremza" rdečo ekipo #video

The Biggest Loser Slovenija

Od Natalje Verboten do joge, od zadovoljstva zaradi ekipnega duha v modri ekipi do ugotovitev, kdo rdeče zaustavlja s svojo energijo. Vse to je zaznamovalo današnjo oddajo The Biggest Loser Slovenija.

Danes je tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija obiskala pevka Natalija Verboten, ki je tokrat mikrofon zamenjala za kuharski predpasnik. Skupaj so pripravljali nizkokalorično pico. Kako so bili nad Natalijo in pripravljeno jedjo navdušeni tekmovalci in kakšno mnenje ima pevka o naših junakih? "Težka je pot do zadovoljstva s samim seboj, ampak je vredno, ker si na koncu nagrajen," je prepričana Velenjčanka.

Dan se je nadaljeval poglobljeno in duhovno, tekmovalci so odšli na jogo. "Nekateri mislijo, da je joga samo za ženske, ampak je nekaj veliko bolj resnega. Primerna je tudi za moške," je povedal nov navdušenec nad jogo Rok. Kaj je še odkril in kateri od tekmovalcev ne loči leve od desne?

Tudi klasični trening ni ušel našim junakom. Kljub napornim vajam je med tekmovalci tekla beseda o tem, katera skupina, modra ali rdeča, je bolj povezana … Rok je prepričan, da so modri bolj enotni, saj dihajo kot eno, na drugi strani pa je Marta prepričana, da je rdeča skupina predvsem "kripelj bataljon".

Medtem je Nataša ugotovila, kaj poleg poškodb še "bremza" rdečo ekipo. "Tomaž je člen, ki ne ve dobro, zakaj je prišel, in ustavlja preostalo ekipo z energijo," razmišlja trenerka.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.