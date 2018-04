Prvi psihični zlom v oddaji The Biggest Loser Slovenija

The Biggest Loser Slovenija

Trening pred novo skušnjavo bo naravnost peklenski, prvi zlom in solze na obraz pa bodo pritekle tudi enemu od tekmovalcev. "Ubijali smo sami sebe in šli čez svoj maksimum," povedal Rok.

Danes bo za tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija težek dan, in to kar dvakrat: začel se bo s peklenskim treningom, končal pa s sladko skušnjavo.

Pekoče mišice, krči in tudi posledice prvih poškodb so se pokazale na treningu. "V žaru borbe se zgodijo stvari. Trening bomo prilagodili, a hkrati delali naprej," pa sta napovedala trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič.

Edo bo zaradi otrdele noge komaj kolesaril, Katja bo imela mišične krče, zato ji bo na pomoč priskočil Jan, Marta bo zaradi težav s tetivo vadila na veslaču, tudi Željko bo kljub poškodbi garal še naprej. Tomaža bo zaskrbelo, da se bo stara poškodba kolena obnovila, vendar bo Nataša verjela vanj. Sicer pa bo nekaj več svojega časa posvetila tudi Maticu, ki se bo psihično zlomil zaradi bolečin.

Na drugi strani telovadnice pa bodo Jana navdušila predvsem dekleta. Eno celo tako zelo, da jo bo oklical za sončka …

Uganete katero? Preverite že nocoj v oddaji The Biggest Loser Slovenija, ki je na sporedu vsak dan od ponedeljka do četrtka ob 21. uri.