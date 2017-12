Poglejte si, kdo se druži tudi po odhodu iz šova

Henrik je šele v petek zapustil šov The Biggest Loser Slovenija in si zaželel druženja s svojimi nekdanjimi sotekmovalci. Rdeča skupina tako tudi po odhodu iz šova ostaja povezana in se še naprej podpira pri hujšanju.

Henrik je moral v petek še enkrat zapustiti hišo The Biggest Loser Slovenija. Tokrat se je na izločanju znašel skupaj s svojo ljubo Indiro, sotekmovalci pa so odločili, da bo v hiši ostala Indira.

A razočaranje ni bilo preveliko, doma nadaljuje hujšanje in prijateljevanje s svojimi nekdanjimi sotekmovalci iz rdeče skupine. Minuli konec tedna se je tako družil z Majo, Alešem in Vaneso. Nekdanji sotekmovalci so se srečali v Mariboru, tem za pogovor pa jim seveda ni zmanjkalo. Še posebno ker jim je Henrik poročal o vsem, kar se je v zadnjih dveh tednih dogajalo v hiši The Biggest Loser Slovenija.

Pisana druščina že z nestrpnostjo pričakuje veliki finale šova, ki bo 12. januarja, ko se bodo srečali z vsemi nekdanjimi sotekmovalci in videli, koliko je kdo shujšal v tem času, ko se niso videli.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Od težaka do junaka.