Od višine se bo tekmovalcem zvrtelo v adrenalinskem parku #video

The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija danes čaka adrenalinski izziv, ki se bo nadaljeval z odprtjem bazena in džakuzija v vili ter končal v domu starejših občanov.

Nov izziv bo dogajanje preselil v adrenalinski park, kjer se bodo tekmovalci spoprijeli z različnimi težkimi nalogami, nekateri pa jim celo ne bodo kos.

Najprej bo na vrsti izziv, kjer se bosta dve dekleti pomerili na čas v plezanju in razreševanju poligona na višini na igralih v adrenalinskem parku.

V boju po zgledu gladiatorjev na hlodu s palico bosta namesto tekmovalcev, ki so se neodgovorno lotili izziva, nalogo morala opraviti kar trenerja, ki bosta svojim varovancem dala tudi pomembno lekcijo …

Tretja postojanka bo prekladanje hlodov, kjer bo eden od tekmovalcev doživel izbruh jeze.

Pri igri s plezalnim pasom bo na preizkušnji moški ego. Končalo se bo s sodbo o "kuhinji", kar bo razburilo tudi Natašo.

Čeprav bo zadnji izziv videti preprost in lahek, bosta tekmovalki ugotovili, da je zanj treba uporabiti taktiko.

Kateri ekipi bo uspelo osvojiti izziv, ki bo prinesel smeh, solze, jok in obtožbe? Kako se bodo tekmovalci razveselili bazena in s čim bodo očarali upokojence? Vse to boste izvedeli že v današnji oddaji The Biggest Loser Slovenija na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.