Koktejli tekli v potokih #video

The Biggest Loser Slovenija

Od znamenitosti do skušnjave

Nebotičnik je ena izmed najbolj prepoznavnih zgradb v Ljubljani, ki stoji na mestu, kjer je včasih stal srednjeveški samostan. Gradbeniki so med začetnimi deli pri kopanju nekaj metrov pod površjem naleteli na vodnjak iz 13. stoletja. V njegov temeljni kamen je vrezan verz pesnitve Otona Župančiča "Da naše zrno bo imelo leho in nam bo letina pod varno streho". Ob odprtju je bila to najvišja stavba v srednji Evropi in do druge svetovne vojne najvišja stavba na Balkanu. Ponos Ljubljane pa bo danes postal tudi prostor pregreh, in to tistih kaloričnih. Tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija bo na razgledni točki čakala skušnjava s koktajli.

Za prelomljene obljube krivi koktajli

Sprva korektni prijateljski dogovori o skušnjavi med skupino rdečih in modrih se bodo prelomili. Pina colada bo začela teči v potokih. "Vse za skupinsko nagrado – 3 kilogramov," se bosta strinjali ekipi.

Ena od tekmovalk se bo podala v boj za imuniteto in spila kar šest koktajlov, vendar ji bo eden od tekmovalcev poskušal prekrižati načrte in ji tik pred nosom speljati zmago. Kdo je ta drznež in ali mu bo uspelo?

Ko se izgubi tla pod nogami

Z zavedanjem, da trenerja Jan in Nataša ne bosta zadovoljna z rezultatom skušnjave, ki bo prinesla kar veliko prepovedanih kalorij in sladkorja, s katerimi se tekmovalci sicer borijo vsakodnevno, bodo "Loserji" nekoliko nemirni. In četudi bodo to morda želeli skriti pred ostrima in izkušenima trenerjema, jim to ne bo uspelo … Slaba volja, izčrpanost, slabost se bodo pokazali prav na treningu. Nato pa bosta sledila presenečenje in preobrat, ko bodo izgubili tla pod nogami, in to dobesedno.

