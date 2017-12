Mojca v tem tednu zmagovalka na tehtnici

Mojca je v tem tednu trdo trenirala pod Natašinim vodstvom in verjetno ni pričakovala, da bo tako zelo naporno, da jo bo na treningu obšla celo slabost. To se ji do zdaj še ni pripetilo. A trud se ji je še kako obrestoval, saj je bila na petkovem tehtanju najboljša v tem tednu šova The Biggest Loser Slovenija.

Mojca je dolge tedne trenirala pod Janovim vodstvom in vse se je zdelo, kot da treningov ne jemlje najbolj resno. To je opazila tudi trenerka Nataša, ki ji v tem tednu na treningih ni niti najmanj popuščala, prav nasprotno. Mojca je šla v tem tednu prvič čez sebe in dajala na treningih vse od sebe.

Trudi se ji je še kako obrestoval, saj je v tem tednu vsem zaprla usta in shujšala 3,5 kilograma, kar pomeni, da je bila v tem tednu najboljša na tehtanju. Če jo je prejšnji teden rešil kilogram minusa, ki ga je dobila za nagrado na skušnjavi, pa v tem tednu ni potrebovala prav nobene pomoči. "Ta teden sem zelo pazila pri prehrani, tudi treninge sem delala dodatne in mislim, da bi se moralo kje kaj poznati," je pred tehtanjem dejala Mojca. "Ob koncu tedna sem seveda jedla, tako kot vsi, čez teden sem pa potem pazila, da se nisem ravno prenajedala."

Mojca je s tem tudi prvič priznala, da se tekmovalci ob koncih tedna spustijo z verige in da se takrat v hiši dogajajo pravi mali kulinarični razvrati.

A ne glede na vse je Mojci v tem tednu uspel odličen rezultat, tehtnica je pokazala celih 3,5 kilograma manj oz. 3,54 odstotka izgube teže.

