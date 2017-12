Majda: Niti za hip nisem pomislila, da bo šel Bojan domov #video

Foto: Planet TV

Ko se je v petek znašla pod rumeno črto, je vedela kaj to pomeni zanjo. Ni razmišljala o tem, da fantje ne bi držali dogovora, upala je, da bo glasovanje takšno, kot ga je potihoma pričakovala.

"Niti za hip nisem pomislila, da fantje ne bodo spoštovali dogovora. Če se nekaj dogovorimo, potem mora dogovor veljati, če smo seveda vsi mož beseda," je po glasovanju povedala Majda, ki je že vnaprej pripravila kovčke, saj je vedela, da se ji utegne zgoditi, da se bo znašla pod rumeno črto.

[video: 67145 / ]

"Fantje so mi obljubili, da me bodo na izločanju zaščitili, vse dokler se na izločanju ne bova znašla eden od fantov in jaz. Če se na izločanju znajdem z enim od fantov, pa sem jim povedala, da me mirno lahko pošljejo domov. Jaz nisem tako močna konkurenca, da bi se lahko borila za zmago, fantje so pa zares dobri in se trudijo, tako da je vse v redu," je dejala Majda, ki ni bila niti malo razočarana nad glasovanjem, saj bi bila zelo razočarana, če se fantje ne bi držali dogovora.

Majda zdaj že pridno trenira v svojem domačem okolju in upa, da bo že do finala tehtala manj kot sto kilogramov.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Od težaka do junaka.