Maja je pristala na tleh, pomagati ji je morala Nataša #video

Današnji dan je zaznamovalo čustveno presenečenje za Eda, ki sta ga obiskali žena Katja in hčerka Eva, Maja pa se izčrpala do onemoglosti.

"Ponosni sva nanj, ker je toliko shujšal, pa tudi sicer naju je presenetil, saj se je izkazalo, da je zelo trmast. Mislila sem, da več kot teden dni ne bo zdržal," je povedala Eva, ki jo je srečanje ganilo do solz, medtem ko se je Edo držal nazaj in skušal zadržati solze sreče.

Sledil je obisk nutricista Gašperja Groma, ki je znova prišel ob pravem času. Tekmovalcem zanj ni manjkalo vprašanj, predvsem jih je zanimalo, zakaj zdaj ne izgubljajo več toliko kilogramov kot pred tremi, štirimi tedni. "Razlog je, da zdaj že kurijo maščobo, ki je je še vedno veliko, prej pa so izločali večinoma vodo. Morajo se res strogo držati ritma prehrane, če želijo dobre rezultate," je povedal Gašper. Predlagal jim je, da v tem obdobju popijejo veliko vode, saj so ledvice, ki se pospešeno razstrupljajo, zelo obremenjene. Svetoval jim je tudi tunin namaz z maslom, zelenjavo in začimbami, ki sta ga pripravila Edo in Maja.

Sledil je opoldanski trening z Janom in Natašo. Predvsem zadnja je nekoliko razočarana nad dozdajšnjimi rezultati svoje skupine: "Letos se me drži smola in zadnji čas je, da se stvari začnejo spreminjati."

Pozitivno jo je tokrat presenetila predvsem Maja, ki je zaradi napora dobila močne krče, pri odpravi katerih ji je pomagala tudi trenerka.

Po treningu so si Edo, Blaž in Simon privoščili regeneracijo v džakuziju, kjer so ponovno debatirali o kilogramih in seveda skušnjavi.

Z izjemo Simona, ki se je raje malce odpočil, so vsi modri pred spanjem še slabe pol ure treninirali. Vse skupaj je dokaz, da so zelo resno vzeli Janov nasvet, naj doma tudi pred spanjem še naredijo kakšen trening.

