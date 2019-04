Lucija: "Jaz sem nova ženska, nova oseba, prebujena"

Izgubila sem 20 kilogramov , in pridobila novo življenje. Jaz sem nova ženska, nova oseba, novo telo... prebujena, z novim načinom razmišljanja, z večjo ljubeznijo do sebe in lepšim pogledom na svet!

Pravzaprav je neverjetno, koliko je ena takšna sprememba pomembna za tvoje življenje: ko sedaj pogledam nazaj, vidim, da sem nekoč sama sebi lagala o tem, kako zadovoljna sem sama s seboj, skrivala sem vsako svojo negativno misel in tudi sovraštvo do svojega nefunkcionalnega, debelega telesa ter do same sebe. Mislim, "skrivala". Seveda sem se zavedala, a nisem mogla preživeti brez tega, da si ne bi lagala.

Z odkritjem enostavne nuMe prehrane , v odličnih okusih slim napitkov, juh in ploščic s kolagenom, kjer si 6 vnaprej pripravljenih obrokov lahko pripravim čisto kjerkoli - samo zmešam z vodo in jih popijem oz. pojem ter s tem vnesem v telo vse, kar potrebujem na dnevni ravni, sem bila prerojena. Kot mama, zaposlena ženska, vsakodnevno na poti ... Eden od največjih razlogov, zakaj se nisem lotila drugih diet, je bila poleg učinkovitosti ta enostavnost in hitra priprava. Ni namreč tako enostavno pripraviti vse obroke po neki dieti, a z nuMe slim prehrano je to vse rešeno. Ko sem pričela z nuMe režimom ter videla in začutila rezultate na svojem telesu že po prvem tednu, ni bilo popuščanja.

Res je prekrasno, da se tako hitro vidijo rezultati. Presenetilo me je tudi, koliko energije sem dobila. Po prvem tednu sem začutila, da se mi telo prebuja in da moram pričeti tudi z zmerno vadbo. Glede na moje kilograme intenzivni treningi niso prišli v poštev. Redno sem hodila na sprehode, kar je postopoma preraslo v ljubezen do hoje in kasneje po 20 izgubljenih kilogramih tudi do teka. In zdaj, ko vsak dan preprosto preveč sedim v službi, komaj čakam večer in svoje kilometre, ki jih naredim z vadbo. Saj si tako tudi zbistrim misli.

Naučila sem se zdravo živeti. Zahvaljujoč temu začetku: prvih 6 tednov zelo nizkokalorične prehrane in 8 kg manj, sem se naučila jesti manj in to večkrat, brez številnih nezdravih obrokov (prisotni so bili res v manjšini). Tako sem v 4 mesecih izgubila 20 kg. In zdaj že dolgo uspešno ohranjam svojo težo in svoj nov način življenja."

Naročnik oglasne vsebine je Nupo.