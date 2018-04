"Loserji" ugotovili, kako utripa njihovo srce #video

The Biggest Loser Slovenija

Zmaga na izzivu je pripadla modri ekipi, ki je preživela zabavne gurmanske trenutke, ko je končno ugotovila, kakšne so primerne porcije, rdeči pa so se spopadali z delom v hlevu in kmetom, ki jih je večkrat okaral.

Da maratonski izziv ni primeren zgolj za vrhunsko pripravljene športnike, ampak se ga z veliko volje in truda lahko lotijo tudi povprečni ljudje, so danes dokazovali tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija.

Na izzivu je slavila modra ekipa, ki se je za nagrado odpravila v Žičko kartuzijo, kjer so si tekmovalci privoščili gurmanski kulinarični obed. Bilo je veliko smeha in zabave, v pogovoru pa so "loserji" med drugim odkrili marsikaj zanimivega.

Medtem so poraženci delali na kmetiji, kjer jim ni ušlo niti kidanje gnoja. Nad njimi je bdel lastnik kmetije. Kako je bil (ne)zadovoljen z njihovim delom?

