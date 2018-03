Jan si želi adrenalina

The Biggest Loser Slovenija

Česa se je od tekmovalcev naučil osebni trener Jan Kovačič, kakšen odklop si je privoščil med sezonama, čemu bo zvest še naprej in kakšnih izzivov si želi?

Foto: Planet TV

Diplomirani kondicijski trener in športni multipraktik Jan Kovačič, ki je prevzel vse tekmovalke in tudi gledalke šova The Biggest Loser Slovenija, se v vlogi trenerja vrača v drugi sezoni šova, ki se začenja v ponedeljek na Planet TV.