Indira: Trpim, pomagajte mi! #video

Od težaka do junaka

Indira Ekić je priznala, da je njena motivacija za stroge treninge tortica, ki si jo privošči v nedeljo. V oddaji Od težaka do junaka je prosila za nasvet, kako premagati željo po sladkem. Poglejte, kaj sta ji svetovala nekdanji sotekmovalec Aleš Hrvatin in sokomentator Tadej Bricelj!

Indira Ekić, finalistka prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija in komentatorka oddaje Od težaka do junaka, je bila zelo vesela obiska nekdanjega sotekmovalca Aleša Hrvatina. Aleš namreč uspešno hujša in je doslej izgubil že 100 kilogramov, z nasveti pa pomaga tudi drugim ljudem, saj sta s sotekmovalko Majo prav s tem namenom ustanovila Facebook skupino #aktivirajse. Tudi Indira je zato Aleša prosila za nasvet, kako premagati željo po sladkem.

Možgani hlastajo po sladkorju

"Tri mesece po finalu se borim z gorečo željo po sladkem in trpim! Pomagajte mi!," je povedala v oddaji. Tadej Bricelj je ob tem izpostavil nasvet dietetika Gašperja Groma, naj ne poskusi niti ene same čokoladice, tudi proteinske ne, saj si "možgani zapomnijo, da je to sladkor in potem hlastajo po njem". Aleš medtem meni, da se lahko tudi malo prekršiš in poudarja, da smo si različni.

"Ves teden strogo treniram, da si lahko v nedeljo privoščim tortico"

"Meni je čokoladica motivacija. Ves teden strogo treniram, ker vem, da si bom v nedeljo lahko privoščila tortico," pravi Indira, ob tem pa so komentatorji izpostavili tudi to, da se vsako telo drugače odzove na sestavine, ki jih vnesemo vanj. Več si poglejte v priloženem videoposnetku.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, zatem sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.